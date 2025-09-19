Stellantis Aktie
Marktkap. 24,27 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:55 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
