Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 leichter

Der CAC 40 verliert am Montagmittag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195,92 EUR 0,80 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
14,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
22,02 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
630,40 EUR -0,70 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,70 EUR -0,26 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,50 EUR -0,05 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.121,1 PKT -30,3 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,38 Prozent tiefer bei 8.120,12 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,195 Prozent auf 8.135,52 Punkte an der Kurstafel, nach 8.151,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.112,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.143,38 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.982,65 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 7.830,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 7.274,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,82 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.314,23 Punkten. Bei 6.763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 32.691 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

