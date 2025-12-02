Airbus-Aktie tiefer: Flugzeugbauer bewertet Folgen von A320-Rumpfproblem auf Auslieferungen
Der Flugzeugbauer Airbus bewertet derzeit die Auswirkungen eines neu entdeckten Qualitätsproblems am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen auf die geplanten Auslieferungen im Dezember.
Das Problem habe bereits zu "schwachen" Auslieferungen im November geführt, wie CEO Guillaume Faury der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Airbus habe einen "eher schwachen November" verzeichnet, da einige Flugzeuge nach der Fertigstellung nicht ausgeliefert wurden, sagte Faury der Agentur. Airbus werde im Laufe des Tages Telefonkonferenzen abhalten, um die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern.
Der Konzern hat seine Auslieferungszahlen für November noch nicht veröffentlicht. Bis Ende Oktober hat der Herstellern 585 Flugzeuge an Kunden übergeben und strebt für das gesamte Jahr bislang etwa 820 Auslieferungen an.
Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,85 Prozent auf 189,02 Euro.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|01.12.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.2025
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
