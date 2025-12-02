DAX23.697 +0,5%Est505.691 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +1,4%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.511 +1,6%Euro1,1624 +0,1%Öl62,78 -0,9%Gold4.220 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Airbus 938914 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- TUI, Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Qualitätsproblem

Airbus-Aktie tiefer: Flugzeugbauer bewertet Folgen von A320-Rumpfproblem auf Auslieferungen

02.12.25 13:44 Uhr
Neues Rumpfproblem stoppt Airbus! A320-Auslieferungen geraten ins Wanken - Aktie fällt | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Airbus bewertet derzeit die Auswirkungen eines neu entdeckten Qualitätsproblems am Rumpf einiger seiner A320-Maschinen auf die geplanten Auslieferungen im Dezember.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190,04 EUR -3,54 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Problem habe bereits zu "schwachen" Auslieferungen im November geführt, wie CEO Guillaume Faury der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Wer­bung

Airbus habe einen "eher schwachen November" verzeichnet, da einige Flugzeuge nach der Fertigstellung nicht ausgeliefert wurden, sagte Faury der Agentur. Airbus werde im Laufe des Tages Telefonkonferenzen abhalten, um die Auswirkungen des Problems mit den Rumpfverkleidungen auf den Betrieb zu erörtern.

Der Konzern hat seine Auslieferungszahlen für November noch nicht veröffentlicht. Bis Ende Oktober hat der Herstellern 585 Flugzeuge an Kunden übergeben und strebt für das gesamte Jahr bislang etwa 820 Auslieferungen an.

Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,85 Prozent auf 189,02 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Dr_Flash / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
09:16Airbus SE OutperformBernstein Research
01.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
01.12.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:16Airbus SE OutperformBernstein Research
01.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
01.12.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
01.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen