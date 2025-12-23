DAX24.305 +0,1%Est505.736 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.434 -1,1%Euro1,1799 +0,3%Öl62,17 +0,2%Gold4.492 +1,1%
Verteidigungsministerium

Airbus-Aktie fester: Spanien sorgt für nächsten Großauftrag im Rüstungsbereich

23.12.25 12:30 Uhr
Airbus-Aktie in Grün: Spanien bestellt Transportmaschinen | finanzen.net

Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196,36 EUR 0,84 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.

Via XETERA notiert das Airbus-Papier zeitweise 0,5 Prozent höher bei 196,56 US-Dollar.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
22.12.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
18.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
