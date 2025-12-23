Verteidigungsministerium

Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten.

Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung