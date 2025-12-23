Airbus-Aktie fester: Spanien sorgt für nächsten Großauftrag im Rüstungsbereich
Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten.
Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.
Via XETERA notiert das Airbus-Papier zeitweise 0,5 Prozent höher bei 196,56 US-Dollar.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
Bildquellen: Airbus, Airbus Group