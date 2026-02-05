DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
Airbus Aktie

Marktkap. 149,6 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

12:51 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
190,58 EUR 1,64 EUR 0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Januar-Auslieferungsdaten mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei der Flugzeugbauer diesbezüglich eher schwach ins Jahr gestartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. So seien späte Lieferungen von GFT-Triebwerken bereits thematisiert worden. Der Fokus liege nun auf dem Auslieferungsziel für 2026, das mit den Jahreszahlen für 2025 gegen Mitte Februar genannt werden dürfte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
191,46 €		 Abst. Kursziel*:
12,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
190,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,81%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:51 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
02.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Airbus SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold Airbus SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
finanzen.net Freitagshandel in Paris: CAC 40 mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE zeigt sich am Freitagmittag fester
Dow Jones Airbus-Aktie freundlich: Fokus auf Asien - Wachstum in Vietnam und Indien geplant
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Freitagvormittag leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE reagiert am Nachmittag positiv
Benzinga Airbus Taps TotalEnergies For Clean Firm Power Starting 2027
BBC The Chinese planemaker taking on Boeing and Airbus
Business Times AirAsia nears deal for 100 Airbus A220 jets in expansion push
Business Times New Airbus commercial CEO signals production focus, backs bigger A220
Business Times Airbus CEO warns of new risks after ‘significant’ trade damage
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Airbus narrowly beats reduced 2025 target for aircraft deliveries
