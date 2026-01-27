Airbus Aktie
Marktkap. 159,77 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die jüngst negative Kursreaktion auf vorsichtige Äußerungen von Airbus in der Telefonrunde mit Analysten vor den Quartalszahlen des Flugzeugherstellers sei übertrieben gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
196,24 €
|Abst. Kursziel*:
19,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
195,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
235,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
