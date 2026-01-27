DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.556 -0,1%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.876 +0,3%Bitcoin 74.507 +0,4%Euro 1,1950 -0,8%Öl 68,61 +1,3%Gold 5.373 +3,7%
Airbus Aktie

195,54 EUR -3,82 EUR -1,92 %
STU
176,76 CHF -6,43 CHF -3,51 %
BRX
Marktkap. 159,77 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Airbus SE
195,54 EUR -3,82 EUR -1,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die jüngst negative Kursreaktion auf vorsichtige Äußerungen von Airbus in der Telefonrunde mit Analysten vor den Quartalszahlen des Flugzeugherstellers sei übertrieben gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
196,24 €		 Abst. Kursziel*:
19,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
195,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,18%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
235,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

