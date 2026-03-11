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Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

16:16 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der Iran-Krieg wirke sich nur vorübergehend und nicht strukturell auf die Düngemittelmärkte aus, schrieb Andrew Wong am Donnerstag. Die Branchenaktien preisten bereits ein Szenario eines längeren Krieges ein, bei dem die Preise bis 2026 und bis Anfang 2027 auf einem hohen Niveau bleiben dürften./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:50 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 83,10		 Abst. Kursziel*:
-3,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 82,86		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,45%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 72,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

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