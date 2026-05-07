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Marktkap. 41,65 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Overweight

09:56 Uhr
Commerzbank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
36,53 EUR 0,12 EUR 0,33%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Flora Bocahut attestierte dem Finanzinstitut in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung ein gemischtes erstes Quartal. Gewinnseitig seien die Erwartungen zwar etwas übertroffen und umsatzseitig erfüllt worden, doch das Nettozinseinkommen und die Kernkapitalquote (CET1) hätten die Erwartungen nicht erreicht. Die Ziele bis 2028 lägen dem Konsens nahe. Die Pläne für das Jahr 2030 wirkten ambitioniert./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Overweight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,67 €		 Abst. Kursziel*:
14,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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