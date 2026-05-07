Commerzbank Aktie
Marktkap. 41,65 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Flora Bocahut attestierte dem Finanzinstitut in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung ein gemischtes erstes Quartal. Gewinnseitig seien die Erwartungen zwar etwas übertroffen und umsatzseitig erfüllt worden, doch das Nettozinseinkommen und die Kernkapitalquote (CET1) hätten die Erwartungen nicht erreicht. Die Ziele bis 2028 lägen dem Konsens nahe. Die Pläne für das Jahr 2030 wirkten ambitioniert./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,67 €
|Abst. Kursziel*:
14,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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