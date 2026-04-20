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Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

Commerzbank Outperform

09:21 Uhr
Commerzbank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 37 auf 43 Euro angehoben. Analystin Anke Reingen erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das Finanzinstitut seine Eigenkapitalrendite langfristig steigern wird. Zudem sollte das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme der Commerzbank das Potenzial unterstreichen. Entweder die Commerzbank erziele die erwarteten Ergebnisse aus eigener Kraft, was zu einer weiteren Neubewertung der Aktie führen werde, oder die Unicredit werde die Gelegenheit zur Übernahme nutzen und so den Aktienkurs stützen./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Outperform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,28 €		 Abst. Kursziel*:
18,52%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
36,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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