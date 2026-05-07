11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

