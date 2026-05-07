Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 207,21 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 2,95%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Stetiges Abliefern, Kapitaldisziplin und verlässliche Aktionärsrenditen prägten bei dem Ölkonzern seit einigen Jahren den Investmentansatz, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran habe sich nichts geändert, auch wenn sich taktische Präferenzen ändern sollten. Dies bringe die Aktie nicht von ihrer längerfristigen Richtung ab./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,19 £		 Abst. Kursziel*:
44,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

