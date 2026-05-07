DAX 24.449 -0,9%ESt50 5.920 -0,9%MSCI World 4.730 -0,2%Top 10 Crypto 10,12 +0,1%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.817 -0,6%Euro 1,1758 +0,2%Öl 100,4 -2,9%Gold 4.723 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwach -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie stagniert trotz KI-Boom - was für Anleger jetzt wichtig ist NVIDIA-Aktie stagniert trotz KI-Boom - was für Anleger jetzt wichtig ist
Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im April einstuften
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
17,43 EUR +0,67 EUR +4,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

Barclays Capital

LANXESS Underweight

09:06 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,43 EUR 0,67 EUR 4,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern gebe es nach den jüngsten Zahlen mehr Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung komme, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch er sieht daraus resultierend nun ein vorübergehendes Aufwärtspotenzial./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,88 €		 Abst. Kursziel*:
-17,06%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,68%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

09:06 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.05.26 LANXESS Sell UBS AG
07.05.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 LANXESS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Schwaches Umfeld LANXESS-Aktie fällt: Konzern mit schwachem Jahresstart - Seit März "leicht positives Momentum" LANXESS-Aktie fällt: Konzern mit schwachem Jahresstart - Seit März "leicht positives Momentum"
finanzen.net LANXESS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag
finanzen.net XETRA-Handel MDAX gibt nach
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net LANXESS Aktie News: Anleger setzen LANXESS am Mittag unter Druck
Dow Jones Lanxess will bei Moody's schnell zurück zu Investment-Grade-Niveau
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lanxess enttäuscht große Hoffnung auf starke Geschäftsbelebung
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen