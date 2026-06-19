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Symbol LNXSF

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

09:56 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Spezialchemiekonzerns dürfte um 5 Prozent gestiegen sein, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er 6 Prozent über dem Konsens./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,90 €		 Abst. Kursziel*:
0,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,12%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

09:56 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
18.06.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
09.06.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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