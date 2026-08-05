Barclays Capital

Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight

14:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das zweite Quartal des Handelskonzerns sei ordentlich gewesen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag. Das US-Geschäft inspiriere allerdings kaum./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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