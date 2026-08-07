Symrise Aktie
Marktkap. 12,6 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie eine unerwartet starke Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal. Im dritten Jahresviertel du?rfte das Geschäft mit sensorischen Anwendungen und Haustier-Ernährung an Dynamik gewinnen. Mit seiner Expertise bei natürlichen Zutaten sei Symrise für den Megatrend einer gesünderen Lebensweise optimal aufgestellt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Kaufen
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
91,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
91,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.