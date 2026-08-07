DZ BANK

Symrise Kaufen

07.08.26

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie eine unerwartet starke Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal. Im dritten Jahresviertel du?rfte das Geschäft mit sensorischen Anwendungen und Haustier-Ernährung an Dynamik gewinnen. Mit seiner Expertise bei natürlichen Zutaten sei Symrise für den Megatrend einer gesünderen Lebensweise optimal aufgestellt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise