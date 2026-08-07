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DZ BANK

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07.08.26
Symrise Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
91,76 EUR 0,08 EUR 0,09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie eine unerwartet starke Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal. Im dritten Jahresviertel du?rfte das Geschäft mit sensorischen Anwendungen und Haustier-Ernährung an Dynamik gewinnen. Mit seiner Expertise bei natürlichen Zutaten sei Symrise für den Megatrend einer gesünderen Lebensweise optimal aufgestellt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Kaufen

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
91,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
91,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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