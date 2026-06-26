DAX 24.670 +0,0%ESt50 6.219 +0,0%MSCI World 4.747 +0,1%Top 10 Crypto 7,7815 +2,0%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.607 +0,5%Euro 1,1405 +0,2%Öl 72,52 -0,8%Gold 4.036 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Volkswagen (VW) vz-Aktie Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Volkswagen (VW) vz-Aktie
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
87,84 EUR -0,02 EUR -0,02 %
STU
finanzen.net zero
Symrise jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 12,32 Mrd. EUR

KGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Barclays Capital

Symrise Equal Weight

12:56 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
87,84 EUR -0,02 EUR -0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das zweite Quartal von einem operativen Wachstum des Aromenherstellers von 3,5 Prozent aus. Damit liege er leicht über dem Konsens, schrieb der Experte in einem Ausblick vom Sonntag./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
87,78 €		 Abst. Kursziel*:
0,25%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
87,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

12:56 Symrise Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 Symrise Buy UBS AG
09.06.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Aktuelle Analyse Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag mit roter Tendenz
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Einbußen
finanzen.net Symrise Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Symrise
finanzen.net DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX nachmittags
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX fällt nachmittags zurück
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX mittags schwächer
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen