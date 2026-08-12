DAX 26.449 +0,5%ESt50 6.564 +0,5%MSCI World 5.011 +0,1%Top 10 Crypto 8,2745 -0,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.291 +0,6%Euro 1,1527 +0,0%Öl 87,39 -1,8%Gold 4.374 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Nebius A1JGSL Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich uneins -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- Gold, SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras, D-Wave, BYD im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy
Alphabet-Aktie im Blick: Warum NVIDIAs Milliarden-Finanzierungsdeal die Google-Chips bedroht Alphabet-Aktie im Blick: Warum NVIDIAs Milliarden-Finanzierungsdeal die Google-Chips bedroht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDUS Aktie

Kaufen
Verkaufen
INDUS Aktien-Sparplan
33,20 EUR +2,55 EUR +8,32 %
STU
finanzen.net zero
INDUS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 754,34 Mio. EUR

KGV 10,17 Div. Rendite 4,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006200108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INDHF

AI Analyse

Warburg Research

INDUS Buy

09:56 Uhr
INDUS Buy
Aktie in diesem Artikel
INDUS AG
33,20 EUR 2,55 EUR 8,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach endgültigen Quartalszahlen von 41 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe sehr stark abgeschnitten, aber betont, dass sich diese Entwicklung wegen voraussichtlich steigender Materialkosten im weiteren Jahresverlauf so nicht fortsetzen dürfte, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag. Er schraubte seine Schätzungen nach oben./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: INDUS Holding AG

Zusammenfassung: INDUS Buy

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,75 €		 Abst. Kursziel*:
61,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,64%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu INDUS AG

09:56 INDUS Buy Warburg Research
13.05.26 INDUS Buy Warburg Research
27.03.26 INDUS Buy Warburg Research
03.02.26 INDUS Buy Warburg Research
13.11.25 INDUS Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu INDUS AG

dpa-afx Geschäft brummt INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zeigt sich mittags fester
EQS Group EQS-News: INDUS H1: Wachstum in allen drei Segmenten
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich stärker
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag
EQS Group EQS-News: INDUS H1: Growth across all three segments
Benzinga If You Invested $100 In Advanced Energy Indus Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
EQS Group EQS-Adhoc: INDUS Holding AG raises its guidance for the 2026 financial year
Benzinga Transcript: Insteel Indus Q3 2026 Earnings Conference Call
EQS Group EQS-PVR: INDUS Holding AG: Correction of a release from 09.07.2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Bassett Furniture Indus Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
Benzinga Cavco Indus Q4 2026 Earnings Call: Complete Transcript
Benzinga Transcript: ABM Indus Q2 2026 Earnings Conference Call
RSS Feed
INDUS AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.