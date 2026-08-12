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SMC Research

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Masterflex SE hat nach einem verhaltenen Jahresauftakt im zweiten Quartal wieder mehr Dynamik gezeigt. SMC-Research wertet insbesondere die Entwicklung der beiden großen Wachstumsinitiativen positiv, deren Umsatzbeiträge im weiteren Jahresverlauf einsetzen sollen. Für 2026 haben die Analysten ihre Ergebnisschätzung zwar etwas reduziert, für das kommende Jahr rechnen sie aber unverändert mit einem kräftigen Ergebnissprung. Das Kursziel belässt SMC-Research bei 19,50 Euro und bestätigt das Urteil „Buy“.

Nach dem verhaltenen Jahresauftakt habe Masterflex im zweiten Quartal laut SMC-Research wieder an Dynamik gewonnen und den Umsatz um 4,2 Prozent auf 26,9 Mio. Euro gesteigert, so dass sich die Halbjahreserlöse auf 54,3 Mio. Euro summiert und den Vorjahreswert von 53,4 Mio. Euro um 1,7 Prozent übertroffen haben. Beim EBIT habe mit 7,9 Mio. Euro nach 7,8 Mio. Euro im Vorjahr ein Zuwachs von 0,5 Prozent zu Buche gestanden, womit die EBIT-Marge mit 14,5 Prozent das Rekordniveau des Vorjahres nahezu gehalten habe. Unter dem Strich sei das Plus dank eines verbesserten Finanzergebnisses und einer etwas niedrigeren Steuerquote mit knapp 8 Prozent auf 5,3 Mio. Euro kräftiger ausgefallen.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens sei nach Einschätzung von SMC-Research noch wichtiger als die Q2-Zahlen die Aussage über den weitgehend planmäßigen Fortgang der beiden großen Wachstumsinitiativen, des Aufbaus eines neuen Produktionsstandorts in Marokko und der Vorbereitung der Auslieferung des großen Entwicklungs- und Rahmenvertrags. Beide würden sich planmäßig erst im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahrs im Umsatz bemerkbar machen; im Fall Marokko könne es je nach Verlauf der Kundenzertifizierungen zunächst sogar bei einer Bestandserhöhung bleiben.

Die Prognose für das Gesamtjahr, die Erlöse von 103 bis 108 Mio. Euro und ein EBIT von 13 bis 16 Mio. Euro vorsehe, habe Masterflex vor diesem Hintergrund bestätigt und zeige sich laut SMC-Research auf Anfrage zuversichtlich, den Umsatz zumindest bis in die Mitte der Spanne steigern zu können. Dabei verweise das Unternehmen auf einen seit dem Jahreswechsel um 2,0 Mio. Euro auf 21,8 Mio. Euro ausgebauten Auftragsbestand. Auch der Juli sei nach Unternehmensangaben gut verlaufen und habe ein weiteres Umsatzwachstum sowie einen weiteren Anstieg des Auftragsbestands gebracht.

SMC-Research habe die Umsatzschätzung für das laufende Jahr von 106,2 Mio. Euro nach dem soliden ersten Halbjahr unverändert gelassen, die Aufwandsstruktur dagegen etwas an die stärkere Dynamik des Personalaufwands angepasst. Daraus resultiere eine auf 13,3 Mio. Euro nach zuvor 14,1 Mio. Euro zurückgenommene EBIT-Schätzung, mit der sich die Analysten nun am unteren Rand der Unternehmensprognose bewegten. An der Erwartung eines kräftigen Ergebnissprungs im kommenden Jahr, wenn beide Initiativen ganzjährig beitrügen, halte SMC-Research dagegen ebenso fest wie an der Ziel-EBIT-Marge von 15,7 Prozent.

Zusätzliches Potenzial, das das Modell von SMC-Research noch nicht abbilde, liege in der Akquisitionsstrategie, mit der Masterflex 50 bis 60 Mio. Euro zu dem für 2030 angestrebten Umsatz von 200 Mio. Euro beisteuern wolle. Diesbezüglich dürfte der im Frühjahr noch angekündigte Abschluss einer ersten Transaktion im dritten Quartal zeitlich schwierig werden, doch das Unternehmen zeige sich zuversichtlich, noch bis zum Jahresende den ersten akquisitorischen Schritt tun zu können. Zugleich verweise Masterflex aber auf die Unwägbarkeiten des Akquisitionsprozesses. An der Finanzierbarkeit eines solchen Schritts bestünden nach Einschätzung von SMC-Research keine Zweifel: Mit einer Eigenkapitalquote von 73,3 Prozent und einer gegenüber dem Vorjahresstichtag mehr als halbierten Nettofinanzverschuldung von 4,3 Mio. Euro sei die Bilanz kerngesund.

Aus dem aktualisierten Modell resultiere laut SMC-Research ein unverändertes Kursziel von 19,50 Euro, das für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als einem Drittel signalisiere. SMC-Research bestätigt daher das Urteil „Buy“, zumal Masterflex nach Einschätzung der Analysten neben der attraktiven Bewertung auch mit einer exzellenten Bilanz und einer verlässlichen Unternehmensführung überzeuge, an der sich auch nach der Umplatzierung der Vorstandsbeteiligung an den Großaktionär J.F. Müller & Sohn nichts ändern solle.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.2026 um 11:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde wurde am 13.08.2026 um 11:00 Uhr fertiggestellt und am 13.08.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-13-SMC-Update-Masterflex_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

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