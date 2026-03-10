DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0590 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies
Profil

Masterflex Aktie

Masterflex Aktien-Sparplan
13,20 EUR -0,05 EUR -0,38 %
STU
Marktkap. 128,4 Mio. EUR

KGV 10,96 Div. Rendite 2,88%
WKN 549293

ISIN DE0005492938

SMC Research

Masterflex SE Kaufen

09:19 Uhr
Masterflex SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Masterflex SE
13,20 EUR -0,05 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die Masterflex SE hat nach Darstellung von SMC-Research das Geschäftsjahr mit einem kräftigen Schlussquartal abgeschlossen und damit die eigenen Jahresziele klar erreicht. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt vor allem die überproportionale Ergebnissteigerung hervor. Vor diesem Hintergrund bestätigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Masterflex im Schlussquartal einen starken Jahresendspurt hingelegt und damit die etwas unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im vierten Quartal des Vorjahres deutlich übertroffen. Der Umsatz sei 2025 nach dem minimalen Rückgang im Jahr 2024 wieder gewachsen und habe mit 102,6 Mio. Euro den bisherigen Rekordwert aus 2023 übertroffen. Noch deutlicher sei der Fortschritt beim Ergebnis ausgefallen. Das operative EBIT sei um fast 10,0 Prozent auf 14,0 Mio. Euro gesteigert worden und habe damit die Zielspanne von 12,0 bis 15,0 Mio. Euro – wie bereits im November angekündigt – im oberen Bereich erreicht. Die EBIT-Marge habe sich dadurch um 0,6 Prozentpunkte auf 13,6 Prozent verbessert. Auf berichteter Basis hätten die Werte mit 13,7 Mio. Euro beziehungsweise 13,4 Prozent nur geringfügig darunter gelegen.

Die vorgelegten Zahlen hätten die eigenen Schätzungen von SMC-Research nahezu punktgenau erfüllt, weshalb sich daraus kein Anpassungsbedarf für das Modell ergeben habe. Unsicher bleibe allerdings, in welchem Ausmaß sich die geopolitische Lage am Golf auf die weitere Entwicklung auswirken werde. Masterflex sei jedoch mit einem guten Auftragsbestand, der im vierten Quartal wieder gestiegen sei, in das neue Jahr gestartet. Zudem würden in diesem Jahr zwei Wachstumsinitiativen abgeschlossen – ein neuer Standort in Marokko sowie der Rollout eines Großauftrags –, die ab dem Spätsommer beziehungsweise Herbst zusätzliche Umsätze generieren könnten. Auch die konjunkturellen Signale aus Deutschland seien zumindest bis zum Ausbruch des Konflikts zuletzt etwas freundlicher gewesen.

SMC-Research gehe zunächst weiterhin von diesem Szenario aus und habe die Schätzungen daher unverändert gelassen. Erwartet werde für 2026 ein Umsatz von 110,0 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Mio. Euro. Zugleich werde aber eine mögliche Anpassung der Prognosen in Aussicht gestellt, falls sich bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 31. März keine deutliche Beruhigung der geopolitischen Lage abzeichnen sollte.

Das Kursziel laute weiterhin 19,10 Euro und signalisiere damit ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Auch die Bewertung erscheine moderat: Auf Basis der letztjährigen Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei etwa 14. Angesichts der Tatsache, dass Masterflex sein EBIT seit 2019 trotz Pandemie, gestörter Lieferketten, Ukraine-Krieg und der anhaltenden Rezession in Deutschland im Durchschnitt um rund 20,0 Prozent pro Jahr gesteigert habe, sowie mit einer sehr soliden Bilanz und einer überzeugenden Wachstumsstrategie aufwarte, erscheine diese Bewertung aus Sicht von SMC-Research niedrig.

Vor diesem Hintergrund bekräftigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.03.2026 um 9:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.03.2026 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 11.03.2026 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-11-SMC-Comment-Masterflex-SE_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Zusammenfassung: Masterflex Kaufen

Unternehmen:
Masterflex SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
19,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,20 €		 Abst. Kursziel*:
44,70%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,70%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:19 Masterflex Kaufen SMC Research
06.11.25 Masterflex Kaufen SMC Research
12.08.25 Masterflex Kaufen SMC Research
27.06.25 Masterflex Kaufen SMC Research
08.05.25 Masterflex Kaufen SMC Research
