13:49 Uhr

Die Masterflex SE habe sich im ersten Halbjahr laut SMC-Research erwartungsgemäß entwickelt, Umsatzwachstum erzielt und einen neuen Margenrekord erzielt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das Unternehmen sowohl kurz- als auch langfristig auf einem überzeugenden Wachstumskurs und bestätigt sein positives Urteil bei einem Kursziel von 17,20 Euro.

Nach dem starken Jahresstart habe Masterflex auch im zweiten Quartal zugelegt und sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis moderat gesteigert. In den ersten sechs Monaten seien die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent auf 53,4 Mio. Euro und das EBIT um 5,4 Prozent auf 7,8 Mio. Euro gewachsen. Die EBIT-Marge habe sich auf 14,6 Prozent erhöht und damit einen neuen Halbjahresrekord erreicht.

Die fortgesetzte Profitabilitätsverbesserung sei vor allem der erhöhten Rohmarge zu verdanken, in der sich ein höhermargiger Umsatzmix, effizientere Produktionsprozesse und Einsparungen im Einkauf niedergeschlagen hätten. Demgegenüber hätten sich sowohl der Personalaufwand als auch die sonstigen Aufwendungen überproportional erhöht, was teilweise auf Vorleistungen für die weitere Expansion zurückzuführen sei. Dazu gehöre der Standortaufbau in Marokko, mit dem die Kapazitäten und die Marktstellung im stark wachsenden Luftfahrtgeschäft deutlich gestärkt werden sollen. Ebenso habe sich die Vorbereitung des im Juni gemeldeten Großauftrags, mit dem Masterflex wichtige Durchbrüche bei Produkt, Technologie und Zielmärkten gelungen seien, bereits leicht in den Kosten niedergeschlagen. Der Auftrag solle ab 2027 mindestens 5 Mio. Euro pro Jahr zum Umsatz beitragen.

Mit diesen Schritten, denen noch im laufenden dritten Quartal eine Akquisition folgen könnte, befinde sich Masterflex auf einem Wachstumskurs, der bis 2030 eine Umsatzverdopplung auf 200 Mio. Euro ermöglichen solle.

Auch die kurzfristigen Aussichten seien überzeugend. Für 2025 strebe Masterflex ein weiteres Umsatzwachstum auf 100 bis 105 Mio. Euro sowie ein mindestens stabiles operatives EBIT zwischen 12,0 und 15,0 Mio. Euro an. Nach den Halbjahreszahlen sehe SMC Research das Unternehmen auf Kurs und habe die Schätzungen (Umsatz: 101,5 Mio. Euro, EBIT: 12,2 Mio. Euro) im Wesentlichen unverändert gelassen.

Das Kursziel liege nun bei 17,20 Euro und signalisiere weiteres Aufwärtspotenzial. Das Urteil „Buy“ werde bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.08.2025 um 13:45 Uhr)

