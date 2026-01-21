DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
72,92 EUR +0,01 EUR +0,01 %
STU
85,20 USD -2,03 USD -2,33 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 341 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

Bernstein Research

Netflix Outperform

11:16 Uhr
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
72,92 EUR 0,01 EUR 0,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 85,36		 Abst. Kursziel*:
34,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 85,20		 Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 122,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

11:16 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.01.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 115 Dollar
finanzen.net Netflix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen  
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende
finanzen.net Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit Einbußen
finanzen.net Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne
MotleyFool Why Netflix Stock Is Down 38% From Its All-Time High
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Disney, Warner Bros. Discovery and Netflix
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Netflix
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Benzinga Cathie Wood Doubles Down On Netflix Despite Weak Guidance, Ark Invest Dumps This Social Media Stock
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 21: Netflix Falls After Fourth-Quarter Earnings and New All-Cash WBD Deal
Zacks Why Netflix Stock May Be a Buy Right Now
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen