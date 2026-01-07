DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
Netflix Aktie

71,69 EUR -3,18 EUR -4,25 %
STU
83,95 USD -3,28 USD -3,76 %
BTT
Marktkap. 343,13 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Bernstein Research

Netflix Outperform

15:41 Uhr
Netflix Outperform
Netflix Inc.
71,69 EUR -3,18 EUR -4,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe das vergangene Jahr mit erwartungsgemäß soliden Resultaten beendet, die von einem enttäuschenden Ausblick auf 2026 überschattet worden seien, schrieb Laurent Yoon in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS)insbesondere wegen der prognostizierten höheren Kosten für Programminhalte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 87,26		 Abst. Kursziel*:
31,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 83,95		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 122,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

15:41 Netflix Outperform Bernstein Research
14:41 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:31 Netflix Kaufen DZ BANK
08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Streamingriese mit Bilanz Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Netflix dämmen Verluste etwas ein - Enttäuschender Ausblick
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix büßt am Mittwochnachmittag ein
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel im Plus
finanzen.net Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
dpa-afx ROUNDUP 3: Netflix enttäuscht mit Ausblick und setzt Rückkäufe aus - Aktie fällt
finanzen.net Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen  
Dow Jones MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor Trump-Rede - Netflix unter Druck
Benzinga Netflix Shares Fall After Earnings, Q1 Guidance Below Estimates
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Benzinga Netflix, Erasca, Kraft Heinz And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday&#39;s Pre-Market Session
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
RTE.ie Netflix slightly beats revenue estimates, shares slide
Benzinga Netflix, Johnson &amp; Johnson And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
