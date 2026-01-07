Netflix Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 115 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe das vergangene Jahr mit erwartungsgemäß soliden Resultaten beendet, die von einem enttäuschenden Ausblick auf 2026 überschattet worden seien, schrieb Laurent Yoon in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS)insbesondere wegen der prognostizierten höheren Kosten für Programminhalte./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 87,26
|Abst. Kursziel*:
31,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 83,95
|Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 122,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
