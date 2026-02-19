DAX25.088 +0,2%Est506.079 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +2,2%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.273 +0,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,27 -0,9%Gold5.023 +0,6%
KI-Giganten rüsten auf

NVIDIA-Aktie stabil: KI-Riese wohl vor größtem Investment der Firmengeschichte - in OpenAI

20.02.26 13:04 Uhr
KI-Pakt besiegelt: NVIDIA-Aktie dennoch kaum bewegt an der NASDAQ - Möglicher Milliarden-Deal mit OpenAI | finanzen.net

In einem wegweisenden Schritt steht der Halbleiter-Primus NVIDIA wohl kurz davor, eine direkte - milliardenschwere - Beteiligung an OpenAI zu finalisieren.

• NVIDIA plant wohl Investition von 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI
• Finanzierungsrunde bewertet OpenAI mit bis zu 830 Milliarden US-Dollar
• Partnerschaft sichert langfristige Abnahme von NVIDIA-Hardware

Strategische Neuausrichtung statt Infrastruktur-Zusage

Der US-Chipkonzern NVIDIA korrigiert angeblich seine Investitionsstrategie gegenüber seinem wichtigsten Kunden OpenAI deutlich. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters erklärte, ersetze das nun geplante Direktinvestment in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar eine im September angekündigte Absichtserklärung. Jene sah ursprünglich vor, bis zu 100 Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre verteilt in die spezifische Infrastruktur von OpenAI-Rechenzentren zu investieren. Laut Berichten der Financial Times vom Donnerstag markiert dieser Schwenk eine Abkehr von starren Meilenstein-Zusagen hin zu einer flexibleren Kapitalbeteiligung.

Diese Entscheidung dürfte die zunehmend symbiotische Beziehung zwischen den führenden Akteuren im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstreichen. Während OpenAI dringend Kapital für die immense Rechenleistung zur Ausbildung neuer Modelle benötigt, sichert sich NVIDIA durch die Beteiligung den Einfluss auf einen der weltweit größten Abnehmer seiner H100- und Blackwell-Grafikprozessoren. "Sam Altman schließt die Runde ab, und wir werden definitiv beteiligt sein", betonte NVIDIA-CEO Jensen Huang bereits Ende Januar gegenüber Journalisten, um Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen den beiden Unternehmen zu zerstreuen. Die nun kolportierten 30 Milliarden US-Dollar wären das größte Einzelinvestment in der Firmengeschichte von NVIDIA.

Bewertungssprung und namhafte Co-Investoren

Die aktuelle Finanzierungsrunde katapultiert die Bewertung von OpenAI in neue Sphären. Mit einem angestrebten Gesamtvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar könnte der Marktwert des Startups auf rund 830 Milliarden US-Dollar steigen, was es zu einem der wertvollsten Privatunternehmen der Welt machen würde. Neben NVIDIA werden weitere Schwergewichte der Tech-Branche als Teilnehmer gehandelt. So berichtete Reuters vorab, dass auch die SoftBank Group und Amazon signifikante Summen beisteuern könnten, um ihre Position im KI-Ökosystem zu festigen.

Ein Großteil des neuen Kapitals soll wohl unmittelbar in den Erwerb von Hochleistungschips fließen, um die Entwicklung der nächsten Modellgenerationen voranzutreiben. Interne Quellen, die aufgrund der Nicht-Öffentlichkeit der Verhandlungen anonym bleiben wollten, gaben der Nachrichtenagentur gegenüber an, dass OpenAI trotz eigener Bestrebungen im Chipdesign weiterhin massiv auf die Hardware von NVIDIA angewiesen bleibt. Das Ziel der Runde sei es, die Liquidität für den Aufbau einer globalen KI-Infrastruktur sicherzustellen, deren Kosten Sam Altman langfristig auf mehrere Billionen US-Dollar schätzt. Ein Börsengang von OpenAI wird in Marktkreisen frühestens für Ende 2026 erwartet.

Aktienreaktion: NVIDIA stabilisiert sich nach Volatilität

An den Märkten wurde die Konkretisierung der Investitionssumme mit verhaltener Erleichterung aufgenommen. Die NVIDIA-Aktie konnte an der NASDAQ im Donnerstagshandel die zwischenzeitlichen Verluste eingrenzen und gab letztlich marginale 0,04 Prozent auf 187,90 US-Dollar nach. Vorbörslich bewegt sie sich stellenweise 0,18 Prozent tiefer bei 187,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

