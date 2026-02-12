Newmont-Aktie steigt: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise
Newmont hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorgelegt - so hat der Goldproduzent im vergangenen Turnus abgeschnitten.
Werte in diesem Artikel
Im Durchschnitt hatten Analysten für Newmont im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,05 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verdiente Newmont im Berichtsquartal 1,19 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,24 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war.
Beim Umsatz ging es für Newmont im abgelaufenen Jahresviertel von 5,72 Milliarden US-Dollar auf 6,82 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Zuwachs auf 6,19 Milliarden US-Dollar erwartet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete Newmont einen Gewinn je Aktie von 6,39 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 6,53 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 2,92 US-Dollar betragen hatte. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 22,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Bergbau-Konzern jedoch 22,67 Milliarden US-Dollar um - nach 18,56 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE geht es für die Newmont-Aktie zeitweise 1,47 Prozent nach oben auf 127,24 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Newmont und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Newmont
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Newmont
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Newmont News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com