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S&P 500-Entwicklung

Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

19.03.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels | finanzen.net

Der S&P 500 zeigte sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

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NVIDIA Corp.
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
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Seagate Technology
373,45 EUR 22,20 EUR 6,32%
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Indizes
S&P 500
6.606,5 PKT -18,2 PKT -0,27%
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Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent tiefer bei 6.606,49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,127 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,775 Prozent tiefer bei 6.573,37 Punkten, nach 6.624,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.636,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.557,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,02 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.861,89 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Wert von 6.834,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5.675,29 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 3,67 Prozent ein. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Bei 6.557,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Seagate Technology (+ 6,84 Prozent auf 434,60 USD), Baker Hughes (+ 5,62 Prozent auf 60,71 USD), Schlumberger (+ 5,52 Prozent auf 47,82 USD), IPG Photonics (+ 5,29 Prozent auf 122,78 USD) und Dell Technologies (+ 5,06 Prozent auf 156,76 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Newmont (-6,89 Prozent auf 99,20 USD), The Mosaic (-5,69 Prozent auf 26,20 USD), International Paper (-5,29 Prozent auf 34,00 USD), Molina Healthcare (-4,32 Prozent auf 142,21 USD) und Eversource Energy (-4,29 Prozent auf 69,62 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 41.783.963 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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