Anteil erworben

Netflix-Aktie unter Druck: Aktivistischer Investor mischt sich in Deal mit Warner Bros. ein

11.02.26 21:06 Uhr
NASDAQ-Titel Netflix-Aktie unter Druck: Aktivistischer Investor funkt beim Warner-Deal dazwischen | finanzen.net

Der geplante Verkauf der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO Max von Warner an Netflix sorgt erneut für Schlagzeilen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
66,93 EUR -1,72 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
9,25 EUR 0,15 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,50 EUR 0,56 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der aktivistische Investor Ancora Holding hat eine Beteiligung von rund 200 Millionen US-Dollar an Warner Bros. Discovery aufgebaut und erklärt, sich gegen die Vereinbarung von Warner zum Verkauf seiner Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO an Netflix aussprechen zu wollen. Nach Ansicht von Ancora hat es Warner versäumt, sich ausreichend mit Paramount Skydance von David Ellison auseinanderzusetzen. Paramount hat ein Gegengebot für den gesamten Konzern vorgelegt, einschließlich der TV-Sender.

Wer­bung

Die Aktien von Warner Bros. Discovery notieren am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 0,94 Prozent höher bei 28,06 US-Dollar und Titel von Paramount Skydance gewinnen zeitweise 0,97 Prozent auf 10,95 US-Dollar. Dagegen verlieren Netflix-Aktien stellenweise 2,75 Prozent auf 79,95 US-Dollar.

Dow Jones Newswires

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Netflix, XanderSt / Shutterstock.com

