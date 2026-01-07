Netflix Aktie
Marktkap. 343,13 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Eric Sheridan am Mittwoch. Die Transaktions-Debatte wegen einer möglichen Übernahme von Warner Bros Discovery bleibe aber belastend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 100,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 87,26
|Abst. Kursziel*:
14,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 83,33
|Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 123,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
