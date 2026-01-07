DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
70,88 EUR -3,99 EUR -5,33 %
STU
83,33 USD -3,90 USD -4,47 %
BTT
Marktkap. 343,13 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Goldman Sachs Group Inc.

Netflix Neutral

14:41 Uhr
Netflix Neutral
Netflix Inc.
70,88 EUR -3,99 EUR -5,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 112 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide ausgefallen, schrieb Eric Sheridan am Mittwoch. Die Transaktions-Debatte wegen einer möglichen Übernahme von Warner Bros Discovery bleibe aber belastend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Neutral

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 87,26		 Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 83,33		 Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 123,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

14:41 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:31 Netflix Kaufen DZ BANK
08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

