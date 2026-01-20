DAX24.515 -0,8%Est505.854 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1718 -0,1%Öl64,95 +1,5%Gold4.862 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX tiefer -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie auf den Kaufzetteln: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rally aus QIAGEN-Aktie auf den Kaufzetteln: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rally aus
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Mittelzufluss überrascht

TRATON-Aktie zieht kräftig an: VW-Tochter erreicht Ziele bei Umsatz und Marge

21.01.26 11:32 Uhr
TRATON-Aktie steigt an: Zielerreichung beflügelt! | finanzen.net

Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON hat im vergangenen Geschäftsjahr beim freien Mittelzufluss besser abgeschnitten als gedacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,84 EUR 1,58 EUR 5,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,02 EUR 1,54 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.713,1 PKT -90,2 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen

Der sogenannte Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - habe laut vorläufigen Zahlen über der Prognosebandbreite von bis zu 1,5 Milliarden Euro gelegen, teilte die Volkswagen-Tochter am Mittwoch in München mit. Damit liege der Wert auch besser als von Finanzanalysten erwartet, hieß es vom Anbieter mit den Marken MAN, Scania, dem US-Hersteller International und der südamerikanischen VW Truck & Bus.

Wer­bung

Bei Umsatz und der bereinigten operativen Gewinnmarge habe TRATON die eigenen Ziele erreicht. Die bereinigte operative Marge habe bei 6,3 Prozent gelegen, hieß es weiter. Zuletzt hatte das TRATON-Management hier das untere Ende der Spanne von 6 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt. Im Vorjahr lag die Marge bei 9,2 Prozent noch fast drei Prozentpunkte höher. Derzeit belastet die Schwäche auf dem nordamerikanischen Markt infolge der Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump die Branche, auch die Konjunkturschwäche in Europa bremst das Geschäft.

Am Vortag hatte TRATON einen Absatzrückgang von 8,6 Prozent auf rund 305.500 Fahrzeuge vermeldet. Der Umsatz dürfte laut der zuletzt gültigen Prognose bis zu 10 Prozent unter dem Vorjahreswert von 47,5 Milliarden Euro gelegen haben.

TRATON nach Eckdaten im Aufwind - Stützt auch Daimler Truck

Die von TRATON veröffentlichten Eckdaten haben am Mittwoch im Laufe des Vormittags die Aktien nach oben getrieben. Die Titel der VW-Nutzfahrzeugtochter legen via XETRA zeitweise 4,27 Prozent auf 30,78 Euro zu. Auch die Papiere des Konkurrenten Daimler Truck wurden davon etwas gestützt: Sie schafften es zuletzt mit 1,7 Prozent in die Gewinnzone. Volvo zeigte sich mit 0,8 Prozent verhaltener.

Wer­bung

TRATON teilte mit, die für 2025 gesteckten Ziele bei Umsatz und Marge erreicht zu haben. Besser als erwartet schnitt der Nutzfahrzeugbauer jedoch beim freien Mittelzufluss ab, der im vergangenen Jahr laut vorläufigen Zahlen über der Prognosebandbreite von bis zu 1,5 Milliarden Euro gelegen hat. Damit übertraf die Barmittelfluss-Kennziffer auch die Markterwartungen.

Analyst Akshat Kacker von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar, dass vor allem Inventaroptimierungen dazu geführt hätten.

/men/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
19.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
19.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen