Volkswagen (VW) vz. Aktie

106,30 EUR +1,05 EUR +1,00 %
STU
Marktkap. 52,7 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Bernstein Research

14:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
106,30 EUR 1,05 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. VW habe über eine Neuausrichtung in China gesprochen. Nachdem der sehr europäische ID nicht so gut angekommen sei, setzten die Wolfsburger auf gemeinsam mit Xpeng entwickelte Fahrzeuge und die eigene China Main Platform (CMP), um auf dem so wichtigen Markt wieder Fahrt aufzunehmen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
106,10 €		 Abst. Kursziel*:
-17,06%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
106,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,22%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

