Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 52,7 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. VW habe über eine Neuausrichtung in China gesprochen. Nachdem der sehr europäische ID nicht so gut angekommen sei, setzten die Wolfsburger auf gemeinsam mit Xpeng entwickelte Fahrzeuge und die eigene China Main Platform (CMP), um auf dem so wichtigen Markt wieder Fahrt aufzunehmen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
106,10 €
|Abst. Kursziel*:
-17,06%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
106,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,22%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14:16
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
