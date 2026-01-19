DAX24.610 -1,4%Est505.857 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,24 +0,1%Gold4.724 +1,1%
Absatzzahlen

TRATON-Aktie unter Druck: Volkswagen-Lkw-Tochter 2025 mit Absatzrückgang

20.01.26 11:17 Uhr
TRATON-Aktie fällt: Verkaufsrückgang 2025 | finanzen.net

Volkswagen hat im vergangenen Jahr auch in seinem Lkw-Geschäft einen Absatzrückgang verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
29,60 EUR -0,56 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
97,60 EUR -1,40 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie aus den detaillierten Absatzzahlen des Konzerns hervorgeht, sanken die Verkäufe in der Markengruppe Trucks/Traton, die die Marken MAN, Scania und Volkswagen Truck & Bus umfasst, um 8,6 Prozent zum Vorjahr auf 305.600 Einheiten. Im vierten Quartal stand ein Rückgang um 8,8 Prozent auf 81.000 Fahrzeuge zu Buche.

Wer­bung

Volkswagen hatte bereits vergangene Woche den Konzernabsatz gemeldet. Er sank um 0,5 Prozent auf 8,98 Millionen Fahrzeuge im Gesamtjahr und um 4,9 Prozent auf 2,38 Millionen im vierten Quartal. Auch Audi (-2,9 Prozent), die Marke Volkswagen Pkw (-1,4 Prozent) und Porsche (-10,1 Prozent) hatten rückläufige Absätze für das Gesamtjahr gemeldet.

Wie aus den detaillierten Zahlen hervorgeht, erzielten Skoda und Seat/Cupra gegen den konzernweiten Trend jeweils ein deutliches Absatzplus von 12,7 Prozent auf 1,04 Millionen bzw. 5,0 Prozent auf 586.300 Fahrzeuge. Im vierten Quartal stiegen die Verkäufe von Skoda um 9 Prozent auf 278.200 Autos, die von Seat/Cupra um 7,9 Prozent auf 146.800 Autos.

Via XETRA notiert die TRATON-Aktie zeitweise 1,85 Prozent tiefer bei 29,76 Euro.

DOW JONES

