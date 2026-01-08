Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,35 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
103,45 €
|Abst. Kursziel*:
20,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
103,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.