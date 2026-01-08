DAX 25.155 +0,1%ESt50 5.951 +0,8%MSCI World 4.487 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.435 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,44 -0,4%Gold 4.474 -0,1%
Marktkap. 51,35 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
103,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
103,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

09:46 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
05.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

dpa-afx Stromer-Zulassungen Elektroauto-Markt 2025: VW und BMW legen stark zu, Tesla verliert fast die Hälfte - Aktien im Blick Elektroauto-Markt 2025: VW und BMW legen stark zu, Tesla verliert fast die Hälfte - Aktien im Blick
finanzen.net Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Overweight für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Vormittag zu
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
Cnet Audi, Porsche, VW Announce Major US Recalls Tied to Rearview Camera Glitch
Zacks Volkswagen Closes Vehicle Production Plant in Dresden: What's Next?
Business Times Volkswagen budget cuts force battery unit to seek external funds
New York Times Volkswagen to End Production at German Plant, a First in Company History
Financial Times VW gears up for first production closure in Germany in its 88-year history
reNEWS Sonnedix seals VW GO supply deal
RTE.ie Volkswagen to invest €160 billion up to 2030, CEO says
Financial Times Volkswagen job cuts slow as fewer staff agree to leave
