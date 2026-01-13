BMW Aktie
Marktkap. 54,1 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 92 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor, wobei er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin optimistisch bleibt. 2025 sei ein erneut herausforderndes Jahr gewesen, doch es habe im vergangenen Jahr positive Ausnahmen gegeben. Er glaubt, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. BMW gehöre zu den Unternehmen, die sich mit neuen Elektromodellen gegen die Konkurrenz stemmen. Die Münchener seien so etwas wie der "Wayne Gretzky des Autosektors", der als Eishockeyspieler den anderen immer schon eine Nasenlänge voraus gewesen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
89,40 €
|Abst. Kursziel*:
28,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
91,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,46%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|09:51
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.