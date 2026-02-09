UBS AG

SAFRAN Neutral

11:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei kurzfristig sehr optimistisch, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Die Frage sei, ob der mittelfristige Ausblick für 2028 vorsichtig gewählt sei oder nicht. Die Anleger dürften ihn wohl als konservativ werten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

