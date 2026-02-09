DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
334,50 EUR +27,80 EUR +9,06 %
STU
305,60 CHF +25,54 CHF +9,12 %
BRX
Marktkap. 126,18 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

UBS AG

SAFRAN Neutral

11:06 Uhr
SAFRAN Neutral
SAFRAN S.A.
334,50 EUR 27,80 EUR 9,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei kurzfristig sehr optimistisch, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Die Frage sei, ob der mittelfristige Ausblick für 2028 vorsichtig gewählt sei oder nicht. Die Anleger dürften ihn wohl als konservativ werten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Neutral

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
329,20 €		 Abst. Kursziel*:
0,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
334,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,35%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
351,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:51 SAFRAN Outperform Bernstein Research
11:06 SAFRAN Neutral UBS AG
09:41 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:11 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

dpa-afx Höhere Ziele SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
dpa-afx WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung
dpa-afx AKTIEN IN FOKUS: SAFRAN-Aktie gefragt - Ausblick über Erwartung
dpa-afx ROUNDUP: Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der SAFRAN-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
