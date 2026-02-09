SAFRAN Aktie
Marktkap. 126,18 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei kurzfristig sehr optimistisch, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Die Frage sei, ob der mittelfristige Ausblick für 2028 vorsichtig gewählt sei oder nicht. Die Anleger dürften ihn wohl als konservativ werten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
329,20 €
|Abst. Kursziel*:
0,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
334,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,35%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|11:51
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09:41
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09:41
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG