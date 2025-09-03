SAFRAN Aktie
Marktkap. 117,15 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 310 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zyklus im Servicebereich dürfte seinen Höhepunkt erreichen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Er strich bei MTU daher seine Kaufempfehlung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAFRAN Neutral
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
281,90 €
|Abst. Kursziel*:
6,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
282,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,31%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
