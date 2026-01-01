DAX24.800 +1,1%Est505.908 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,06 -1,2%Gold4.429 +2,3%
DAX aktuell

DAX klettert auf Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an

05.01.26 09:58 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX mit neuem Rekord! Anleger zeigen sich gut gelaunt im neuen Jahr | finanzen.net

Der deutsche Leitindex legt auch am zweiten Handelstag des Jahres weiter zu. Dabei wird sogar ein neues Rekordhoch verbucht.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.800,3 PKT 260,9 PKT 1,06%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den zweiten Handelstag des Jahres 0,58 Prozent im Plus bei 24.681,35 Punkten und verbleibt auch im Anschluss auf grünem Terrain. Bei 24.825,41 Punkten markierte er im frühen Handel sogar ein neues Rekordhoch und übertraf seine bisherige Bestmarke aus dem Oktober 2025.
Die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr treibt den DAX am Montag. Bereits gegen Ende des Jahres 2025 hatten Anleger verstärkt auf eine konjunkturelle Erholung in Deutschland gesetzt - gestützt auf die Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der Regierung sowie auf geplante Bürokratieabbau-Maßnahmen.

Bisherige DAX-Rekorde

Zuletzt hatte der DAX am 9. Oktober 2025 bei 24.771,34 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ölpreise im Blick: US-Militäreinsatz in Venezuela belastet nur leicht

Die Ölpreise geben am Montagmorgen leicht nach. Hintergrund ist unter anderem die Absicht von US-Präsident Donald Trump, die Ölproduktion in Venezuela mit Unterstützung großer US-Konzerne wieder anzukurbeln. Perspektivisch niedrigere Energiepreise könnten sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken.

Kann der deutsche Aktienmarkt auch 2026 profitieren?

Unabhängig davon profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von der Hoffnung auf eine Belebung der bislang schwachen deutschen Konjunktur im neuen Jahr. Zusätzlichen Auftrieb sieht Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades in der im Vergleich zu den stark gestiegenen US-Indizes moderaten Bewertung des DAX: "Es mehren sich die Anzeichen für eine signifikante Kapitalrotation: Investoren könnten Gelder aus den USA abziehen und in die preiswerteren europäischen Blue Chips umschichten."

Zahlreiche Konjunkturdaten im Fokus der Anleger

In der neuen Handelswoche rücken zunächst zahlreiche Konjunkturdaten in den Fokus. Besonders dicht ist der Terminplan am Dienstag mit der Veröffentlichung der deutschen Inflationszahlen. Am Freitag stehen dann die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA im Mittelpunkt, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com