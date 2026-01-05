DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 -5,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.099 +1,3%Euro1,1690 -0,3%Öl60,41 -0,6%Gold4.423 +2,1%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin im Fokus
10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick
Fünfter Anstiegstag in Folge: Bitcoin bleibt zum Jahresstart auf Erholungskurs
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin, Samsung im Fokus

aktualisiert 05.01.26 08:17 Uhr

aktualisiert 05.01.26 08:17 Uhr

RWE-Chef sieht sinkende Energiekosten. Exor verlängert Aktionärsvereinbarung mit Ferrari. BVB-Aktie: Kovac-Stab schrumpft - Trennung vom Assistenten. Reaktion auf Eskalation: Lufthansa ändert Routen wegen US-Militäreinsatz in Venezuela.

Marktentwicklung


Am zweiten Börsentag des Jahres dürfte der deutsche Aktienmarkt erneut stärker notieren.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise moderat zu.
Der TecDAX gewinnt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso leicht hinzu.

Der DAX dürfte am Montag weiter in Richtung seines Rekordhochs von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober steigen. Damit setzt sich der zuletzt freundliche Trend fort; die US-Aktion gegen den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt an den Märkten zunächst nicht für Verunsicherung.

Die Ölpreise gaben am Montagmorgen leicht nach. Hintergrund ist unter anderem die Absicht von US-Präsident Donald Trump, die Ölproduktion in Venezuela mit Unterstützung großer US-Konzerne wieder anzukurbeln. Perspektivisch niedrigere Energiepreise könnten sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Unabhängig davon profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von der Hoffnung auf eine Belebung der bislang schwachen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.

Zusätzlichen Auftrieb sieht Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades in der im Vergleich zu den stark gestiegenen US-Indizes moderaten Bewertung des DAX. Die Anzeichen für eine spürbare Kapitalrotation nähmen zu: Investoren könnten Mittel aus den USA abziehen und verstärkt in günstiger bewertete europäische Standardwerte umschichten.

Fünfter Anstiegstag in Folge: Bitcoin bleibt zum Jahresstart auf Erholungskurs
02.01.26DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
30.12.25DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
29.12.25DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
23.12.25DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
22.12.25DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
