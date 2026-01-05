DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin, Samsung im Fokus
Marktentwicklung
Am zweiten Börsentag des Jahres dürfte der deutsche Aktienmarkt erneut stärker notieren.
Der DAX legt vorbörslich zeitweise moderat zu.
Der TecDAX gewinnt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso leicht hinzu.
Der DAX dürfte am Montag weiter in Richtung seines Rekordhochs von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober steigen. Damit setzt sich der zuletzt freundliche Trend fort; die US-Aktion gegen den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt an den Märkten zunächst nicht für Verunsicherung.
Die Ölpreise gaben am Montagmorgen leicht nach. Hintergrund ist unter anderem die Absicht von US-Präsident Donald Trump, die Ölproduktion in Venezuela mit Unterstützung großer US-Konzerne wieder anzukurbeln. Perspektivisch niedrigere Energiepreise könnten sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Unabhängig davon profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von der Hoffnung auf eine Belebung der bislang schwachen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.
Zusätzlichen Auftrieb sieht Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades in der im Vergleich zu den stark gestiegenen US-Indizes moderaten Bewertung des DAX. Die Anzeichen für eine spürbare Kapitalrotation nähmen zu: Investoren könnten Mittel aus den USA abziehen und verstärkt in günstiger bewertete europäische Standardwerte umschichten.
Anleger an Europas Börsen dürften am Montag erneut zugreifen.
Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich zeitweise moderat.
Am zweiten Handelstag des Jahres wird der EURO STOXX 50 voraussichtlich erneut auf ein Allzeithoch steigen.. Die Vorgaben aus Asien fallen positiv aus: Der Nikkei legt deutlich zu, getrieben von einer starken Technologierally, während auch die Börse in Seoul ein Rekordhoch erreicht. Die Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro scheint die Risikobereitschaft der Anleger kaum zu dämpfen, die Ölpreise tendieren sogar leicht fallend. Der Wirtschaftskalender bleibt relativ leer, und auch von Unternehmensseite gibt es bislang kaum Nachrichten. Es ist die erste volle Handelswoche des Jahres, viele Marktteilnehmer dürften noch im Urlaub sein, wodurch die Liquidität gering ausfallen könnte.
Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag wechselhaft.
Der Dow Jones stieg anfänglich minimal, fiel zeitweise leicht ins Minus zurück, konnte dann aber wieder Gewinne verzeichnen. Schlussendlich beendete er die Sitzung 0,66 Prozent höher bei 48.382,57 Punken.
Der NASDAQ Composite startete mit einem deutlichen Plus und gewann zunächst auch weiterhin. Anschließend wechselte das Börsenbarometer mehrfach das Vorzeichen. Er verabschiedete sich 0,03 Prozent tiefer bei 23.235,63 Einheiten aus dem Handel.
Rückenwind lieferte laut Marktbeobachtern eine erneute Welle der Zuversicht im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Positive Impulse für Technologie- und KI-Titel kamen derweil aus Asien: Dort legten die Aktien von Baidu im Zuge geplanter Börsenpläne für die Halbleitersparte zu. Zudem feierte der KI-Chiphersteller Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt, während Samsung-Aktien ein neues Rekordniveau erreichten. Auch die sogenannten "Magnificent 7", die sieben führenden US-Technologiekonzerne, zeigten sich durchweg fester. .
Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag auf grünem Terrain.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,18 Prozent auf 51.957,27 Punkte.
Der Shanghai Composite legt unterdessen um 1,05 Prozent auf 4.010,66 Punkte zu.
Der Hang Seng notiert derweil leichte 0,06 Prozent höher bei 26.354,22 Einheiten.
Internationale Anleger reagierten insgesamt erstaunlich ruhig auf den Sturz von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro - obwohl die weitere Entwicklung des Landes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Als erste nach dem Wochenende nahmen die asiatischen Märkte den Handel auf. Dort trafen die Ereignisse in Venezuela auf ein überwiegend positives Börsenumfeld. Besonders die japanischen Aktienmärkte verzeichneten nach der Feiertagspause deutliche Kursanstiege. Gestützt wurde die Erholung vor allem von Technologie- und KI-Titeln, mit denen Investoren bereits im vergangenen Jahr hohe Gewinne erzielt hatten.
