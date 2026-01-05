DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin, Samsung im Fokus

Am zweiten Börsentag des Jahres dürfte der deutsche Aktienmarkt erneut stärker notieren.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise moderat zu.

Der TecDAX gewinnt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso leicht hinzu.

Der DAX dürfte am Montag weiter in Richtung seines Rekordhochs von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober steigen. Damit setzt sich der zuletzt freundliche Trend fort; die US-Aktion gegen den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt an den Märkten zunächst nicht für Verunsicherung.

Die Ölpreise gaben am Montagmorgen leicht nach. Hintergrund ist unter anderem die Absicht von US-Präsident Donald Trump , die Ölproduktion in Venezuela mit Unterstützung großer US-Konzerne wieder anzukurbeln. Perspektivisch niedrigere Energiepreise könnten sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Unabhängig davon profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von der Hoffnung auf eine Belebung der bislang schwachen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.

Zusätzlichen Auftrieb sieht Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades in der im Vergleich zu den stark gestiegenen US-Indizes moderaten Bewertung des DAX. Die Anzeichen für eine spürbare Kapitalrotation nähmen zu: Investoren könnten Mittel aus den USA abziehen und verstärkt in günstiger bewertete europäische Standardwerte umschichten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





