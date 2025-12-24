DAX24.549 +0,2%Est505.825 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,2%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.279 +1,0%Euro1,1718 -0,2%Öl60,64 -0,4%Gold4.395 +1,9%
Apple-Rivale

Samsung-Aktie setzt Rally fort - neues Rekordhoch erreicht

02.01.26 11:34 Uhr
Rekordjagd geht weiter: Samsung-Aktie auf neuem Höchststand | finanzen.net

Aktien von Samsung Electronics haben am Freitag nach positiv aufgefassten Aussagen des Co-Chefs Jun Young Hyun deutlich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen

Der Samsung-Kurs kletterte am ersten Handelstag des Jahres um bis zu siebeneinhalb Prozent auf 129.400 Won. Damit war die Aktie so teuer wie noch nie - mit 129.200 Won lag der Schlusskurs nur knapp unter dem Rekordhoch.

Wer­bung

Die Samsung-Papiere verringerten ihren Performance-Rückstand zum KI-Vorreiter NVIDIA und dem Smartphone-Rivalen Apple. Aktien von Samsung hatten sich seit dem Sommer verdoppelt und damit besser als die Amerikaner entwickelt, hinken mittelfristig aber weiter deutlich hinter diesen her.

So konnte der Samsung-Kurs in den vergangenen fünf Jahren nur um 60 Prozent zulegen, während sich die Apple-Papiere in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt haben. Bei NVIDIA summiert sich der Anstieg auf mehr als 1.300 Prozent - der Börsenwert des größten Profiteurs des Booms um die Künstliche Intelligenz hat sich demzufolge mehr als vervierzehnfacht.

In puncto Marktkapitalisierung ist Samsung im Vergleich zu den US-Technologieriesen weiter ein kleines Licht. Der südkoreanische Konzern kommt nach dem jüngsten Kursanstieg auf umgerechnet knapp 530 Milliarden Dollar (rund 450 Mrd Euro). Damit kommen aktuell acht US-Technologietitel auf einen deutlich höheren Börsenwert als Samsung.

Wer­bung

Mit 4,5 Billionen Dollar ist NVIDIA derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, rund eine halbe Billion vor Apple. Auf Rang drei und vier folgen die Google-Mutter Alphabet (3,8 Billionen) und Microsoft (3,6 Billionen).

Der starke Anstieg der Samsung-Aktie am Freitag war eine Reaktion auf Aussagen des Co-Chefs Jun Young Hyun, der lobende Reaktionen der Kunden auf die Samsung-Halbleiter des HBM-4-Standards breitbandiger Speicherchips erwähnt hatte. Die in einem Neujahrsgruß an die Angestellten gefallene Anmerkung befeuerte Hoffnungen, die Südkoreaner könnten vor einer Vereinbarung über Lieferungen an NVIDIA stehen.

Samsung hatte in dem wichtigen Markt für breitbandige Speicherchips in der Vergangenheit an Boden zu SK Hynix verloren, Ende 2025 aber von steigenden Preisen für entsprechende Speicherchips profitiert. Zudem richten sich die Hoffnungen darauf, dass Samsung mit der nächsten Generation an HBM-Chips wieder im Spiel sein könnte.

Wer­bung

Zu dem Anstieg der Samsung-Aktie trug auch das erfolgreiche Börsendebüt des Entwicklers von KI-Chips Biren Technology bei. Die Aktie verdoppelte sich zum Auftakt an der Börse Hongkong nahezu.

Zudem stiegen die südkoreanischen Halbleiterexporte im Dezember um 43 Prozent, was die Bedeutung von Samsung und Rivale SK Hynix im weltweiten Maßstab unterstrich. Zugleich erhöhten Analysten mehrerer asiatischer Häuser ihre Kursziele für Samsung vor den vorläufigen Zahlen in der kommenden Woche.

/mf/zb/men

SEOUL (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

