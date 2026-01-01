DAX24.581 +0,4%Est505.855 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +2,2%Nas23.375 +0,6%Bitcoin76.132 +0,8%Euro1,1736 -0,1%Öl60,12 -1,3%Gold4.336 +0,5%
MÄRKTE USA/Starker Jahresauftakt für Halbleiteraktien

02.01.26 16:04 Uhr
DOW JONES--Angeführt von festen Technologieaktien geht es am Freitag zum Jahresstart 2026 an den US-Börsen nach oben. Damit endet eine viertägige Phase mit Gewinnmitnahmen zum Ende des alten Jahres. Am Silvestertag 2025 war die Stimmung von besser als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gedämpft worden, weil diese eher gegen weitere Zinssenkungen sprechen, auf die viele Marktteilnehmer aber weiterhin setzen.

Wer­bung

Der eng gefasste Dow-Jones-Index gibt minimal nach auf 48.026 Punkte, der breite S&P-500 zieht um 0,6 Prozent an. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gewinnen bis zu 1,3 Prozent.

Zur guten Stimmung für Technologieaktien trägt Samsung Electronics bei. Das koreanische Unternehmen hat sich optimistisch zur Kundenresonanz auf eine neue Chip-Generation geäußert.

"Wir sollten nicht zu weit extrapolieren, da der erste Handelstag in jüngster Zeit ein unglaublich schlechter Indikator dafür war, wie sich der Rest des Jahres entwickelt. Tatsächlich begannen die Jahre 2023 bis 2025 jeweils mit einem negativen Handelstag für den S&P-500, bevor der Index dann einen zweistelligen Prozentjahresgewinn verzeichnete", kommentiert Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank den Jahresstart.

Wer­bung

Am Anleihemarkt tut sich wenig, die Zehnjahresrendite verharrt bei 4,16 Prozent. Der Dollar zieht etwas an, der Euro kommt auf 1,1726 Dollar zurück - ein 11-Tagestief. Marktteilnehmer erklären die Euro-Schwäche mit einem nach unten revidierten Einkaufsmanagerindex für die Industrie in der Eurozone im Dezember. Die Edelmetallpreise ziehen nahe an ihren Rekordhochs an, Gold verteuert sich knapp 1 Prozent auf 4.354 Dollar. Die Ölpreise geben dagegen um rund 1 Prozent nach.

Im Halbleitersektor verbessern sich mit der wieder auflebenden KI-Fantasie Nvidia um 2,2 Prozent, AMD um 4,2 und Broadcom um 2,4 Prozent.

Am Aktienmarkt richten sich die Blicke auch auf Möbelwerte, nachdem US-Präsident Trump in einer Ankündigung an Silvester geplante Zollerhöhungen auf Polstermöbel, Küchenschränke und Waschtische um ein Jahr verschoben hat. RH schnellen um 8,1 und Wayfair um 7,4 Prozent nach oben.

Wer­bung

Tesla steigen um 1,1 Prozent und machen damit einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder wett. Der E-Autobauer hat im vierten Quartal deutlich weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Der Rückgang im Vorjahresvergleich betrug um 16 Prozent und war erwartet worden, weil die US-Regierung die Förderung von Elektrofahrzeugen im September beendet hatte und Kunden geplante Autokäufe vorzogen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.026,23 -0,1% -37,06 0%

S&P-500 6.888,30 +0,6% 42,80 0%

NASDAQ Comp 23.535,82 +1,3% 293,82 0%

NASDAQ 100 25.543,48 +1,2% 293,63 0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD

EUR/USD 1,1729 -0,2% 1,1749 1,1756 0%

EUR/JPY 183,99 -0,1% 184,18 183,59 0%

EUR/CHF 0,9292 -0,2% 0,9310 0,9287 0%

EUR/GBP 0,8712 -0,1% 0,8723 0,8712 0%

USD/JPY 156,86 +0,1% 156,76 156,12 0%

GBP/USD 1,3464 -0,0% 1,3468 1,3494 0%

USD/CNY 7,0179 -0,1% 7,0260 7,0324 0%

USD/CNH 6,9680 -0,1% 6,9773 7,0001 0%

AUS/USD 0,6693 +0,3% 0,6669 0,6690 0%

Bitcoin/USD 89.565,20 +1,2% 88.546,45 87.544,55 0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,67 57,42 -1,3% -0,75 -20,1%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.358,30 4.320,37 +0,9% 37,92 0%

Silber 73,79 71,30 +3,5% 2,49 0%

Platin 1.845,94 1.753,24 +5,3% 92,70 0%

Kupfer 5,70 5,68 +0,3% 0,02 +38,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 10:05 ET (15:05 GMT)

