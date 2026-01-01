DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 +3,9%Nas23.251 ±0,0%Bitcoin76.611 +1,4%Euro1,1720 -0,2%Öl60,70 -0,3%Gold4.320 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum Dollar leicht nach unten bewegt Warum sich der Euro zum Dollar leicht nach unten bewegt
Tesla-Aktie rückt in Anlegerfokus: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin Tesla-Aktie rückt in Anlegerfokus: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Separatisten im Jemen planen Referendum zur Unabhängigkeit

02.01.26 19:31 Uhr

SANAA (dpa-AFX) - Inmitten wachsender Spannungen im Jemen planen Separatisten ein Volksreferendum zur "Selbstbestimmung des Südens". Die Abstimmung soll auf eine zweijährige Übergangsphase folgen, sagte der Vorsitzende des sogenannten Südlichen Übergangsrat (STC), Aidarus al-Subaidi, in einer Fernsehansprache. Das Referendum solle den Bewohner des Südens das Recht geben, über ihre politische Zukunft zu entscheiden.

Wer­bung

Al-Subaidi betonte, dies sei ein "verantwortungsvoller Schritt" zur Wiederherstellung eines unabhängigen südjemenitischen Staates. Die geplante Abstimmung solle friedlich, transparent und unter Beobachtung internationaler Experten erfolgen.

Konflikt neu aufgeflammt

Der seit 2014 andauernde Bürgerkrieg im Jemen ist in den vergangenen Tagen erneut aufgeflammt. Eigentlich sind der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte STC und die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung seit Jahren im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen verbündet. Die Huthi kontrollieren große Teile im Norden des Landes, einschließlich der Hauptstadt Sanaa.

Die Emirate verfolgen in dem Konflikt aber zunehmend eigene Interessen und unterstützen seit Jahren die STC-Separatisten. Diese Separatisten haben in den vergangenen Wochen große Gebiete eingenommen, die auch an Saudi-Arabien grenzen, wodurch Riad unter Druck geriet. Am Dienstag gerieten die eigentlichen Verbündeten gefährlich aneinander, als ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis am Dienstag den Hafen von Mukalla bombardierte und den Emiraten vorwarf, dort Waffen und Fahrzeuge für die Separatisten zu liefern, was Abu Dhabi zurückwies.

Wer­bung

STC streben Abspaltung an

Die STC-Separatisten streben bereits seit längerem eine Abspaltung südlicher und östlicher Gebiete vom Norden des Landes an. Jemen war bereits von 1967 bis zur Wiedervereinigung 1990 geteilt.

Nur wenige Stunden vor der STC-Ankündigung kam es zu Kämpfen zwischen mit der Regierung und Saudi-Arabien verbündeten Kräften und Truppen des STC. Der STC beschuldigte die von Saudi-Arabien angeführte Koalition auch, Luftangriffe auf ihre Stellungen geflogen zu haben. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein.

Regionale Konkurrenz

Ein unabhängiger Südjemen würde die regionale Konkurrenz zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, beispielsweise um strategische Häfen, Energieexporte und Handelsrouten, weiter verschärfen.

Wer­bung

Der STC-Chef rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, während der Übergangsphase einen Dialog zwischen dem Süden und dem Norden Jemens zu fördern./arj/DP/he