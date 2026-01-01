DAX24.524 +0,1%Est505.844 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.168 -0,3%Bitcoin77.088 +2,1%Euro1,1735 -0,1%Öl60,22 -1,1%Gold4.324 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin? DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?

02.01.26 17:43 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Neues Handelsjahr an der Börse Frankfurt - DAX startet über 24.500-Punkte-Marke ins neue Jahr - 30.000 Zähler: Wie wird 2026? | finanzen.net

Der deutsche Leitindex startete am ersten Handelstag des Jahres vorsichtig in die Sitzung. Schnell konnte er anschließend jedoch zeitweise die 24.500-Punkte-Marke knacken.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.523,8 PKT 33,4 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX das Jahr 2025 am Dienstag auf höherem Terrain beendete, ging es am heutigen Freitagshandel zunächst ruhig zu. Das Börsenbarometer legte zum neuen Börsenjahr zunächst minimale 0,04 Prozent auf 24.499,51 Punkte zu, konnte im Anschluss aber steigen und bereits zeitweise die 24.600er-Marke hinter sich lassen. Er beendete den Handel 0,2 Prozent stärker bei 24.539,34 Zählern.

Wer­bung

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starkes Börsenjahr 2025 für den DAX und Krisenherde

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem DAX-Gewinn von 23 Prozent bleibt der Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit. In Europa lässt im Ukraine-Krieg ein echter Durchbruch weiterhin auf sich warten. In Amerika sorgt das Vorgehen der USA gegenüber Venezuela für Anspannung und in Asien könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker zum Thema werden.

Wer­bung

DAX vor herausforderndem Börsenjahr 2026 gen 30.000 Punkte?

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht den DAX jedoch vor einem herausfordernden Börsenjahr. Die Unternehmensgewinne seien im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekord geklettert, die Aktienkurse gleichzeitig allerdings deutlich stärker angestiegen als die Gewinne. "Und so geht der deutsche Leitindex mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,6 in das Jahr 2026. Beim Jahreswechsel 2024/2025 war das KGV mit 15,0 noch 2,6 Punkte billiger".

Die Chancen auf ein weiteres herausragendes Börsenjahr am deutschen Aktienmarkt stehen gut. Weltweit dürften die Märkte davon profitieren, dass die Geldpolitik weiter gelockert wird. Volkswirte rechnen auf globaler Ebene für das kommende Jahr mit etwa 80 Zinssenkungen. Hinzu kommen fiskalpolitische Impulse. In Deutschland dürften die Investitions- und Rüstungspakete den Weg aus der Stagnation bahnen. Damit dürften die Unternehmensgewinne erstmals seit mehreren Jahren wieder steigen, laut Analysten voraussichtlich sogar um einen zweistelligen Prozentwert. Hinzu kommt noch, dass europäische Aktien verglichen mit dem US-Markt nach wie vor günstig bewertet sind.

Ein weiteres herausragendes Jahr deutet auch die Charttechnik an. Der DAX hängt seit Mai seitwärts fest in einer Spanne zwischen etwa 23.000 und knapp 24.800 Punkten. Sollte er die lange Konsolidierung mit einem Ausbruch auf der Oberseite beenden, bietet sich methodisch die Konsolidierungstiefe als Potenzial an, also weitere 1.800 Punkte oder Stände von etwa 26.500 Punkten. Der DAX könnte Experten zufolge gar die 30.000-Punkte-Marke knacken.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

17:57Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
17:47Aktien Frankfurt Schluss: Gelungener Start ins Börsenjahr 2026
17:43DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?
17:41Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
16:00What's Driving the Market Sentiment Around FMC Corp?
15:57Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus
15:06WOCHENAUSBLICK: US-Jobdaten stellen Dax-Rally auf die Probe
13:12Iberia übernimmt siebten Airbus A321 XLR
mehr