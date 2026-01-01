DAX aktuell

Der deutsche Leitindex startete am ersten Handelstag des Jahres vorsichtig in die Sitzung. Schnell konnte er anschließend jedoch zeitweise die 24.500-Punkte-Marke knacken.

Nachdem der DAX das Jahr 2025 am Dienstag auf höherem Terrain beendete, ging es am heutigen Freitagshandel zunächst ruhig zu. Das Börsenbarometer legte zum neuen Börsenjahr zunächst minimale 0,04 Prozent auf 24.499,51 Punkte zu, konnte im Anschluss aber steigen und bereits zeitweise die 24.600er-Marke hinter sich lassen. Er beendete den Handel 0,2 Prozent stärker bei 24.539,34 Zählern.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starkes Börsenjahr 2025 für den DAX und Krisenherde

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem DAX-Gewinn von 23 Prozent bleibt der Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit. In Europa lässt im Ukraine-Krieg ein echter Durchbruch weiterhin auf sich warten. In Amerika sorgt das Vorgehen der USA gegenüber Venezuela für Anspannung und in Asien könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker zum Thema werden.

DAX vor herausforderndem Börsenjahr 2026 gen 30.000 Punkte?

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht den DAX jedoch vor einem herausfordernden Börsenjahr. Die Unternehmensgewinne seien im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekord geklettert, die Aktienkurse gleichzeitig allerdings deutlich stärker angestiegen als die Gewinne. "Und so geht der deutsche Leitindex mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,6 in das Jahr 2026. Beim Jahreswechsel 2024/2025 war das KGV mit 15,0 noch 2,6 Punkte billiger".

Die Chancen auf ein weiteres herausragendes Börsenjahr am deutschen Aktienmarkt stehen gut. Weltweit dürften die Märkte davon profitieren, dass die Geldpolitik weiter gelockert wird. Volkswirte rechnen auf globaler Ebene für das kommende Jahr mit etwa 80 Zinssenkungen. Hinzu kommen fiskalpolitische Impulse. In Deutschland dürften die Investitions- und Rüstungspakete den Weg aus der Stagnation bahnen. Damit dürften die Unternehmensgewinne erstmals seit mehreren Jahren wieder steigen, laut Analysten voraussichtlich sogar um einen zweistelligen Prozentwert. Hinzu kommt noch, dass europäische Aktien verglichen mit dem US-Markt nach wie vor günstig bewertet sind.

Ein weiteres herausragendes Jahr deutet auch die Charttechnik an. Der DAX hängt seit Mai seitwärts fest in einer Spanne zwischen etwa 23.000 und knapp 24.800 Punkten. Sollte er die lange Konsolidierung mit einem Ausbruch auf der Oberseite beenden, bietet sich methodisch die Konsolidierungstiefe als Potenzial an, also weitere 1.800 Punkte oder Stände von etwa 26.500 Punkten. Der DAX könnte Experten zufolge gar die 30.000-Punkte-Marke knacken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires