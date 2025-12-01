DAX 24.288 +0,4%ESt50 5.760 +0,3%MSCI World 4.415 +0,7%Top 10 Crypto 11,74 +5,1%Nas 23.275 +1,2%Bitcoin 74.723 +2,5%Euro 1,1724 +0,0%Öl 60,48 +1,3%Gold 4.343 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit versöhnlichem Ausklang --DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
153,92 EUR +5,08 EUR +3,41 %
STU
180,61 USD +6,53 USD +3,75 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,55 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

21:06 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
153,92 EUR 5,08 EUR 3,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Aktie der KI-Koryphäe habe sich mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn zwar gut entwickelt, hinke der Performance des Philadelphia Semiconductor Index (SOX) jedoch hinterher, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das inzwischen knapp unter 25 gesunkene Kurs-Gewinn-Verhältnis sei für eine gewöhnliche Aktie sicher nicht besonders günstig, doch "es handelt sich hier um Nvidia", betonte der Analyst. Dabei hob er hervor, dass es in den vergangenen zehn Jahren nur dreizehn Tage gegeben habe, an denen Nvidia im Vergleich zum SOX günstiger gehandelt wurde als derzeit./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gguy / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 180,57		 Abst. Kursziel*:
52,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 180,61		 Abst. Kursziel aktuell:
52,26%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

21:06 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net KI-Boom Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren
finanzen.net NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Abend fester
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Optimismus in New York: S&P 500 notiert am Freitagnachmittag im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert am Freitagnachmittag
finanzen.net S&P 500 aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag
finanzen.net Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zu
MotleyFool Will Nvidia Stock Crash in 2026?
Benzinga Nvidia Stock Climbs On Reports of US Review Of H200 Exports To China
Zacks Why Is Nvidia (NVDA) Down 3.6% Since Last Earnings Report?
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning NVIDIA Stock In The Last 10 Years
Benzinga Market Analysis: NVIDIA And Competitors In Semiconductors &amp; Semiconductor Equipment Industry
Zacks Is It Worth Investing in Nvidia (NVDA) Based on Wall Street's Bullish Views?
MotleyFool Why This AI Stock Could Outperform Nvidia Over the Next 5 Years
MotleyFool Billionaire Philippe Laffont Is Selling Nvidia and Buying This Other Magnificent Chip Stock Instead
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen