AstraZeneca Aktie
Marktkap. 251,07 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18400 Pence auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Justin Smith am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Outperform
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
184,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
160,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
