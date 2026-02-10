Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

11:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 63,80 EUR 1,09 EUR 1,74% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Auf diese dürfte der Markt leicht positiv reagieren, schrieb Lydia Rainforth am Mittwoch. Stark sei mit 116 Prozent das Verhältnis neuer Reserven im Verhältnis zur geförderten Menge an Energieträgern im vergangenen Jahr. Der Cashflow stehe zudem am Beginn eines mehrjährigen Wachstumspfads./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:48 / GMT

