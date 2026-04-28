TotalEnergies Aktie
Marktkap. 163,2 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse hätten den Konsens um 5 Prozent übertroffen und ihre eigene Erwartung sogar um 10 Prozent, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochmorgen. Der Effekt der Nahost-Krise sei mehr als wettgemacht worden von der anderswo starken operativen Entwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,60 €
|Abst. Kursziel*:
19,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
78,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
