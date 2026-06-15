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Symbol TTE

UBS AG

TotalEnergies Buy

08:26 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,07 €		 Abst. Kursziel*:
23,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:26 TotalEnergies Buy UBS AG
10.06.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
29.04.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
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