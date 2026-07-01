TotalEnergies Aktie
Marktkap. 157,01 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Hinweise des Energiekonzerns auf ein schwächeres Gas-Geschäft dürften zu einem enttäuchenden zweiten Quartal geführt haben, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Franzosen./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
70,88 €
|Abst. Kursziel*:
19,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,89%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)