DAX 24.881 +0,2%ESt50 6.236 +0,1%MSCI World 4.806 +0,0%Top 10 Crypto 8,3945 +1,0%Nas 25.520 -1,4%Bitcoin 56.149 -0,7%Euro 1,1435 +0,0%Öl 88,39 +0,3%Gold 4.023 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Investor sieht massive Überbewertung der SpaceX-Aktie -- Netflix, Gold, AMD, TSMC, BYD, Rheinmetall, Micron, NVIDIA, SAP, Microsoft, Telekom, PayPal, Moonshot, DroneShield im Fokus
Top News
Rückt die 25.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite? DAX büßt Gewinne ein Rückt die 25.000-Punkte-Marke wieder in Reichweite? DAX büßt Gewinne ein
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
70,90 EUR -0,40 EUR -0,56 %
STU
81,44 USD +2,61 USD +3,31 %
BTT
finanzen.net zero
TotalEnergies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 157,01 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

12:36 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
70,90 EUR -0,40 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Hinweise des Energiekonzerns auf ein schwächeres Gas-Geschäft dürften zu einem enttäuchenden zweiten Quartal geführt haben, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Franzosen./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
70,88 €		 Abst. Kursziel*:
19,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,89%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:21 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Amundi Frankreich-ETF Mindestens 3 Prozent Dividendenrendite seit drei Jahren in Folge: Warum Frankreichs Krise nicht gleich CAC-40-Krise bedeutet Mindestens 3 Prozent Dividendenrendite seit drei Jahren in Folge: Warum Frankreichs Krise nicht gleich CAC-40-Krise bedeutet
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Verluste
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Verluste
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
Benzinga Why Is TotalEnergies Stock Falling Thursday?
Zacks Top Stock Reports for Chevron, TotalEnergies & Robinhood
Benzinga TotalEnergies Ships First ECA LNG Cargo, Exits European Solar Assets
reNEWS TotalEnergies to focus on utility-scale power after distributed solar sale
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests its Distributed Solar Generation Activities in Europe
EN, TOTAL Mexico: TotalEnergies Ships to Asia the Very First Cargo Produced by the ECA LNG Plant
Benzinga TotalEnergies CEO: Energy Markets Will Take Months To Rebalance With Ongoing Hormuz Shipping Risks
Zacks Here's Why TotalEnergies SE Sponsored ADR (TTE) is a Strong Value Stock
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen