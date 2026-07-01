Volvo (B) Aktie
Marktkap. 62,47 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Eine zyklische Erholung in der Branche spreche für höhere Absatzvolumina im zweiten Halbjahr, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausgeprägt sei die Erholung auf dem nordamerikanischen Markt für Schwerlastwagen. Hinzu komme eine stabile Nachfrage in Europa./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
30,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,75 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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