DAX 25.709 +0,5%ESt50 6.380 +0,3%MSCI World 4.840 +0,2%Top 10 Crypto 8,0660 +2,2%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 53.871 +0,1%Euro 1,1454 +0,2%Öl 71,74 +0,3%Gold 4.184 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung? Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung?
Aktien von Samsung und SK hynix springen kräftig an - doch wie nachhaltig ist der Rebound? Aktien von Samsung und SK hynix springen kräftig an - doch wie nachhaltig ist der Rebound?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
30,45 EUR +0,41 EUR +1,36 %
STU
27,97 CHF +0,66 CHF +2,40 %
BRX
finanzen.net zero
Volvo (B) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 60,3 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Sector Perform

09:36 Uhr
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
30,45 EUR 0,41 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
30,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
358,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

09:36 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Volvo (B) Buy UBS AG
25.06.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen