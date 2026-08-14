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Symbol LVMHF

AI Analyse

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

13:31 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
451,75 €		 Abst. Kursziel*:
32,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
449,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,60%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
565,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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