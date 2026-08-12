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Symbol ATOGF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

10:26 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe ein solides zweites Quartal hinter sich und den Ausblick am oberen Ende der Jahreszielspannen bestätigt, schrieb Nizla Naizer am Montag angesichts jüngster Geschäftszahlen. Das Wachstumstempo bleibe attraktiv./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,15 €		 Abst. Kursziel*:
51,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,23%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

10:26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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